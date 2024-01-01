План спасения россиянки с пика Победы потерпел крах

Запуск дрона для обнаружения российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой, сорван разгулом стихии. Об этом рассказал в понедельник, 25 августа, начальник управления по работе со СМИ и населением Министерство по чрезвычайным ситуациям Киргизии Адиль Чаргынов.

Как отметил Чаргынов, "несколько дней ждали хорошей погоды, чтобы запустить дрон", однако "увы, ее так и не случилось", сообщает РИА Новости. План предусматривал проверки при помощи дрона, подает ли россиянка признаки жизни. При получении подтверждения того, что Наговицына еще жива, забрать ее попытался бы еврокоптер.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, пишет, что итальянцы, обещавшие поднять еврокоптер в воздух, улетели домой. Попытку спасти Наговицыну или забрать ее тело они так и не предприняли.

Как пояснил "Известиям" начальник лагеря альпинистов "Южный Энильчек" Дмитрий Греков, видимость на склоне пика Победы нулевая из-за тумана и снега.

Тем временем горный гид Артем Ценцевицкий рассказал Telegram-каналу "Тулуп Тутберидзе", что в 2024 году отклонил просьбу Наговицыной сопровождать ее на пик Победы, потому что счел женщину недостаточно подготовленной. Гид уточнил, что "развернул ее на первом этапе нашего восхождения, сказав, что она не готова". Ценцевицкий назвал 47-летнюю Наговицыну неквалифицированным альпинистом и любителем, усомнившись в том, что за год она смогла бы набрать форму с учетом ее возраста.