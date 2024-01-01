Экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отказался официально присоединиться к политической команде главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказали информированные источники.

Как отмечают собеседники The Guardian, глава офиса Зеленского Андрей Ермак часто приезжал к Залужному в посольство и в ноябре 2024 года предложил ему официально присоединиться к команде предводителя киевского режима.

Залужный, по сведениям источников, ответил отказом, однако пообещал воздерживаться от публичной критики в адрес Зеленского до завершения конфликта с Россией и заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов".

При этом Залужный в личных разговорах заявлял, что в случае избрания на должность президента Украины предпочел бы быть жестким лидером военного времени, который "пообещал бы украинскому народу "кровь, пот и слезы" в обмен на спасение страны".

В марте Центризбирком Украины подтвердил, что украинское законодательство не содержит оснований для отказа в возможности баллотироваться на пост главы государства Валерию Залужному. Хотя кандидат в президенты Украины обязан постоянно проживать на украинской территории в течение десяти лет, предшествующих выборам, а Залужный живет сейчас в Лондоне, это оправдано спецификой его нынешней должности — он является послом Украины в Великобритании.

Американская журналистка Кэти Ливингстон утверждала, что в Лондоне уже начал работу избирательный штаб Залужного — идет активный набор персонала. Главой штаба называют генерал-лейтенанта Сергея Наева — он прежде командовал Объединенными силами украинской армии, но после критики в адрес руководства киевского режима оказался на передовой.