Вернувшийся Валерий Леонтьев: "Цена велика"

На днях стало известно, что Валерий Леонтьев примет участие в фестивале "Новая волна", который начал свою работу в Казани. Говорят, певец согласился выступить в один из дней конкурса по личной просьбе своего друга, продюсера, композитора Игоря Крутого.

Отметим, что с журналистами Валерий Леонтьев не общается, предпочитая говорить песнями, но на сей раз сделал исключение. Известный исполнитель, который якобы живет в США, не стал лукавить и признался, что возвращение далось ему непросто.

"Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь", - заявил Казанова отечественной эстрады.

Валерий Леонтьев признался, что он счастлив, причем не последнюю роль в этом сыграла Казань. Он назвал город местом силы, передает "МК".

"Быть тем Леонтьевым, в которого верят, — нелегко. Должно многое совпасть: место, люди, обстоятельства и мое внутреннее "я" — то, что глубоко под кожей. И вот совпало: здесь и сейчас, благодаря моему близкому другу Игорю Крутому", - констатировал певец.