Собянин: Московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения

С 25 августа столичные предприниматели сами могут выбрать, на каких зарубежных выставках Москва поможет представить их товары и услуги в следующем году. Уже идет голосование. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По итогу будет составлен список ключевых мероприятий 2026 года. Собянин подчеркнул, что Москва возьмет на себя аренду выставочных площадей для застройки коллективного стенда Made in Moscow, деловую программу и организацию переговоров с партнерами.

Ранее стало известно, что московские производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты с партнерами из ОАЭ, Турции, Китая и стран СНГ. Кроме того, для предприятий отрасли открыт прием заявок на участие в бизнес-миссиях с партнерами из Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и Бразилии.

В настоящее время в Москве работает порядка пяти тысяч пищевых компаний. Многие при выходе на внешние рынки обращаются за поддержкой Московского экспортного центра.