Иран рассчитывает в ближайшее время начать поставки газа из России

Иранская сторона надеется на то, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время. Об этом рассказал в понедельник, 25 августа, посол исламской республики в России Казем Джалали.

Как подчеркнул дипломат, Тегеран проводит переговоры с "Газпромом", практически все вопросы уже решены. Однако "надо найти общий язык по поводу цены".

Как только стороны решат ценовой вопрос, "все будет запущено", цитирует Джалали ТАСС.

Энергетика является одной из важных сфер российско-иранского сотрудничества. В январе президент России Владимир Путин рассказал, что Москва и Тегеран продолжают работать по крупным проектам в этой области, а также могут запустить новые проекты.

При этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что Европе отказ от российских энергоносителей грозит трагической ситуацией — европейской экономике будет причинен огромный ущерб.