Ряд СМИ выступили с сообщением, что Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу. Поводом для новости стало то обстоятельство, что на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярная актриса сменила имя. Теперь там значится: Агата Дранга.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Кроме того, в пользу того, что Муцениеце сочеталась браком с аккордеонистом-виртуозом, свидетельствует то, что ранее актриса выкладывала видео из престижного салона красоты, где демонстрировала новый лак на ногтях и утверждала, что "идеальнее свадебного маникюра не существует", а также сообщила о "настоящем девичнике".

В Сети меж тем полным ходом идут поздравления актрисе со знаменательным событием. Поклонники надеются, что в этот раз Агата наконец обретет женское счастье.

Напомним, что Петр Дранга сделал предложение Агате Муцениеце еще в мае. Актриса дала согласие, однако не сообщила, когда же состоится свадьба. А уже летом она перестала скрывать третью беременность. Напомним, что у актрисы есть сын Тимофей и дочь Мия от первого мужа, актера Павла Прилучного.

Что касается Петра Дранги, то о его личной жизни доподлинно ничего неизвестно. Говорят, музыкант ни разу не был женат, детей у него нет.