Россиян призвали не бояться девальвации рубля из-за снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки Банком России вовсе не означает девальвацию рубля. Об этом заявил в понедельник, 25 августа, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Как отметил экономист в интервью агентству "Прайм", ставка снижается при замедлении инфляции — соответственно, должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является той девальвацией, о которой сейчас рассуждают, а, напротив, "оживит экономику и рубль может окрепнуть".

Бадалов подчеркнул, что в такой ситуации снижение ставок означает, что деньги станут дешевле. Это повысит активность всех экономических агентов и пойдет на пользу российской экономике.

Эксперт отметил, что также нужно применять и другие механизмы, чтобы стимулировать экономический рост при текущем торможении.

Ранее Центробанк заявлял, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения инфляции к целевым показателям. Благодаря этому текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с температурой у человека, пояснив, что "это лекарство — высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться". Поскольку эффект есть, можно перейти к снижению ставки.