Анастасия Ракова объявила о старте дней открытых дверей в обновленных школах Москвы

В 51-й обновленной столичной школе стартовали дни открытых дверей, посетить экскурсии и увидеть, как изменились образовательные пространства по программе "Моя школа", можно с 25 по 30 августа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва формирует инновационную образовательную среду – от современных процессов обучения до значительного обновления инфраструктуры. "Моя школа" – один из ключевых проектов в этом направлении, который не просто меняет учебные пространства, а создает качественные и технологичные условия для учебы и творчества школьников. Чтобы жители столицы лично могли оценить все преобразования, мы запустили уникальные экскурсии в 51 обновленной школе для всех желающих. Посетить их можно будет до 30 августа. Гости своими глазами увидят, как теперь выглядят учебные кабинеты, лаборатории, медиатеки, спортзалы, зоны отдыха и обновленные пришкольные территории. Посетителей также ждут лекции психологов и спортивные мастер-классы. На сегодняшний день на экскурсии зарегистрировались уже более 100 тыс. москвичей", – рассказала заммэра.

Экскурсии по обновленным школам проходят с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу – с 10:00 до 16:00.

Записаться можно здесь.