В результате ДТП с микроавтобусом на Фрунзенской набережной пострадали пять человек

В Москве выясняют обстоятельства аварии на Фрунзенской набережной, в результате которой накануне вечером пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Столкнулись BMW и микроавтобус "Мерседес", который от удара перевернулся на крышу. В нем ехали, по предварительным данным, граждане Саудовской Аравии. Из салона им помогали выбираться очевидцы.

Пострадавших взрослых госпитализировали в центр имени Боткина, а детей доставили в Морозовскую больницу. Поврежденные машины с места ДТП увозили на эвакуаторе.