Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северный

Уже этой осенью после масштабной реконструкции в столичном районе Северный откроется детско-взрослая поликлиника. Об этом сегодня на своей странице в соцсети Мах рассказал мэр Сергей Собянин. Медучреждение полностью обновили в соответствии с новым московским стандартом: отремонтировали фасад, заменили все инженерные системы и лифты. Для посетителей сделали удобную навигацию. Поликлинику оснастили современным оборудованием. В смену врачи смогут принимать более 1,5 тысячи пациентов.

Ещё одна московская поликлиника обрела уже узнаваемый фасад. Теперь и в районе Северный здание выглядит так же, как новые медцентры по всему городу. И внутри всё соответствует новому медицинскому стандарту: комфорт, удобство и современное оснащение.

"В районе Северный уже этой осенью после реконструкции откроется современная детско-взрослая поликлиника. Здание полностью обновили: отремонтировали фасад, заменили все инженерные системы, лифты, сделали современную навигацию и пандусы. Тут будут принимать врачи филиалов консультативно-диагностического центра №6 и детской городской поликлиники №125. Благоустроили и прилегающую территорию", - сообщил Собянин.

Раньше, чтобы пройти обследование, пациентам приходилось ходить по этажам. Теперь всё устроено логично: терапевт, специалисты и диагностика рядом. А нужный кабинет найти легко: на каждом шагу таблички указывают направление.

"Получили новое оборудование после ремонта филиала. Соответственно, получили многофункциональный операционный стол, имеющий электропривод, позволяющий без педали, как это было раньше, за счет электроники поднимать стол, опускать. Сухожаровые шкафы различные варианты, то есть паровой, воздушный, это для стерилизации инструментов используется. Бестеневая операционная лампа", - рассказал Сергей Боховко, заведующий хирургическим отделением КДЦ №6.

Новое диагностическое оборудование сэкономит время пациентов. Снимок рентгена теперь появляется в системе за пять минут и тут же попадает в электронную карту. А ведь раньше на это уходили сутки. И в этой поликлинике таких цифровых рентгенологических аппаратов сразу два.

"Один аппарат больше нацелен на проведение исследования органов грудной клетки с возможностью низкодозовой флюорографии. Второй аппарат тоже универсальный аппарат рентгенологический, который больше настроен на проведение исследования костно-суставной патологии, травматологической патологии, ну и также на органы грудной клетки", - пояснила Марина Уряднова, заведующая отделением лучевой диагностики КДЦ № 6.

Родителям всегда непросто уговорить ребёнка на визит к врачу. Поэтому в детском отделении сделали всё, чтобы малыши чувствовали себя спокойно: игровые уголки, яркие наклейки, уютные зоны ожидания. Здесь заботятся не только о здоровье, но и о настроении маленьких пациентов.

"Для поощрения наших самых, не назовем трусливых, скажем так, скромных пациентов, у нас есть коробка храбрости, которая поощряет поход к нам. Когда дети приходят сюда не только для того, чтобы получить медицинскую помощь, но и когда они получают в награду какой-то вот такой памятный сувенир, то они с большей вероятностью будут рады тому, что они сюда приходят и готовы вернуться еще раз", - отметил Георгий Степанов, заведующий филиалом № 6 детской городской поликлиники № 125.

В поликлинике смогут принимать больше полутора тысяч пациентов за день. К ней прикреплены 54 тысячи жителей района, в том числе свыше 15 тысяч детей. Теперь все они смогут получать современную медицинскую помощь рядом с домом.