В столичном воздухе обнаружили пыльцу амброзии

Вот так выглядит московский воздух под микроскопом. Окрашенных микрочастиц пока не так много. И среди них нет "королевы аллергии" - амброзии. Но, по опыту прошлых лет, вот-вот будет. Злостный сорняк уже начал пылить и скоро доберется до столицы. И это тут же зафиксирует ловушка для пыльцы, которую установили ученые биологического факультета МГУ на крыше одного из зданий в Ботаническом саду.

"Воздух засасывается через сопло с помощью электрического мотора, расположенного в нижней части. Здесь расположен барабан с клейкой лентой, о которую воздух ударяется, и все взвешенные частицы прилипают к ленте", - объясняет Светлана Полевова, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ.

Ленту ежедневно тщательно анализируют ученые. Данные передают в систему мониторинга, что помогает прогнозировать пики поллиноза. Или, как в случае амброзии, аллергическую пандемию. Это растение - одно из самых агрессивных аллергенов в мире. Пылит с конца июля до середины сентября, а в теплую осень – даже до октября. Один куст амброзии может дать десятки тысяч семян, а если он хорошо развит, то до 150 тысяч. Этого хватит, чтобы засеять несколько футбольных полей. Причем семена обладают феноменальной живучестью и могут взойти даже через 40 лет.

Сорняк в прошлые столетия завезли на территорию России из Северной Америки, поэтому здесь у амброзии нет естественных врагов и конкурентов. Если раньше от ее пыльцы страдали преимущество южные регионы, то теперь она стремительно пробирается на север. И помимо аллергиков, страдают фермеры.

"Амброзия очень активно потребляет воду из почвы, много потребляет питательных веществ, минеральных веществ, химических элементов. И таким образом обедняет почву", - рассказал Константин Качкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета.

Но больше всего в сезон цветения в прямом и переносном смысле плачут аллергики. Амброзии воздействует на слизистые и вызывает мощные реакции даже у людей, не чувствительных к пыльце.

"Самое сложное и самое страшное осложнение поллиноза – это то, что может развиться бронхиальная астма, которая сопровождается приступами затрудненного дыхания, хрипами в груди", - предупреждает Елена Бобрикова, врач аллерголог-иммунолог Московского клинического научно-исследовательского центра ГКБ 52.

Поэтому на приеме у аллерголога обязательно оценивают дыхательные функции - в том числе объем легких. И замеряют уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе - это помогает судить о возможном воспалении в бронхах.

В ближайшие дни в центрах аллергологии готовятся к наплыву пациентов. Сейчас можно только минимизировать симптомы, но для того, чтобы вылечить аллергию на амброзию полностью, нужно снова прийти на прием поздней осенью или зимой.