Цветочного вора поймали в Москве

В столичном районе Соколиная гора у одного из салонов красоты украли арт-объект "Овечка в виде цветов".

Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина долгое время крутится вокруг композиции, видимо, пытаясь отсоединить букет от ящиков, на которых тот был установлен. В какой-то момент это удается, и грабитель, подхватив цветы, скрывается.

Задержали мужчину в другой части города - в районе Кузьминки. Им оказался неоднократно судимый 39-летний москвич. Он рассказал, что просто хотел сделать подарок родственнице. Поиск цветов продолжается.