Главной знаменитости Московского зоопарка - панде Катюше - исполнилось два года

Собравшиеся с нетерпением ждут выхода, а Катюши все нет. Чтобы скоротать время, гости начинают поздравлять. Восьмилетний Даня по такому поводу приехал из Ростова-на-Дону. "Я бы хотел ей пожелать много-много подарков, игрушек! И чтобы она была счастлива всегда", - говорит мальчик.

Вместе с Катюшей счастливы тысячи людей – за два года панда стала настоящей звездой соцсетей и покорила сердца миллионов. За ее взрослением наблюдают по всему миру. Каждый присутствующий чувствует свою причастность к торжеству.

Черно-белое пушистое чудо появилось из внутреннего вольера, вызвав всеобщее ликование. Испугавшись поклонников, замешкалась, вернулась обратно. Но, увидев подарки, обо всем забыла и принялась их изучать. Большой праздничный торт из льда, бамбука и любимых лакомств. А еще домик из бамбука и листьев. Съедобные подарки моментально пошли в дело.

Пока Катюша разбирала гостинцы, ажиотаж вокруг ее вольера нарастал. Дети карабкались все выше и выше. Благо, многие привели с собой пап.

Детеныш бамбукового медведя весом всего 150 граммов появился на свет в августе 2023 года. Родители Катюши - папа Жуи и мама Диндин. Киперы московского зоопарка не спускали с нее глаз. Когда открылись глазки, проявился окрас и первый зуб, за взрослением медвежонка наблюдали практически в прямом эфире. К двум годам у Катюши немало достижений: панда весит 78 килограммов, живет отдельно от родителей и проявляет недюжинные способности. К примеру, рисует. Да еще и левой лапой.

"Ее имя соответствует ее характеру. Наши зоологи говорят, что сейчас у нее золотой период. И сейчас сформировался ее характер - хитрый и волевой", - говорит Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Если бы Катюша жила в дикой природе, она бы прекрасно справилась, отмечают эксперты. Да только кто же ее отпустит! Пандамания захватила целые семьи. Наталья Меркулова пришла поздравить Катюшу с дочкой и внучкой.

Зоопарк в честь Катюши устроил всенародные гуляния. Бамбуковые медведи - национальное достояние Поднебесной. Потому было и красочное китайское шоу, и чайная церемония, и мастер-классы, и танцы. В праздничной программе приняла участие делегация посольства КНР. Ну а пока посетители фотографировали, умилялись, ловили каждый поворот головы Катюши, сама именинница без устали жевала подарки. День рождения-то только раз в году.