Жертвами атаки ЦАХАЛ по больнице в Хан-Юнисе стали не менее 15 человек

Не менее 15 человек, в том числе пятеро журналистов, погибли в результате израильских ударов по больнице в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Атаке подверглось приемное отделение медицинского комплекса. После первого удара на помощь пострадавшим поспешили врачи, журналисты и волонтеры. Затем израильские военные нанесли по собравшимся второй, прицельный, удар. Среди погибших - оператор телеканала "Аль-Джазира", фотокорреспондент агентства "Рейтер" и двое внештатных репортеров "Эн-Би-Си" и "Ассошиэйтед Пресс".

В Тель-Авиве информацию не комментируют. А по данным палестинского минздрава, жертвами военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа стали 244 журналиста - все они погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей.