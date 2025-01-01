Путину доложили о развитии портала госуслуг

Владимир Путин принял в Кремле руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Зампремьера доложил президенту о внедрении цифровых решений в госсекторе и развитии портала госуслуг.

Ежедневно им пользуются 14 миллионов человек. А общее число доступных услуг превышает полторы тысячи. Разработчики государственного портала продолжают идти навстречу гражданам. Запущены и успешно развиваются сервисы дистанционной помощи в различных жизненных ситуациях - от выезда на рыбалку до борьбы с цифровыми мошенниками.

Григоренко: Вы видите, уже в 2025 году больше 2 миллионов человек воспользовались жизненной ситуацией "Поступление в вуз онлайн". У нас это очень востребованный сервис, абитуриенты этим очень активно пользуются. Участие в спортивных мероприятиях, выезд на охоту и рыбалку, как я сказал, выход на пенсию. Кстати, мы запускали совершенно недавно эту жизненную ситуацию, 160 тысяч человек воспользовались, тоже оказалась очень востребована. И совсем недавно мы запустили жизненную ситуацию "Защита от мошенников".