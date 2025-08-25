Взрыв прогремел на российском танкере на Чукотке

Два человека пострадали при взрыве паров горючей жидкости на танкере "Онемен" на Чукотке.

ЧП произошло по пути из поселка Марково и в Анадырь. Корабль отвез 300 тонн топлива и возвращался пустым. В какой-то момент от случайной искры воспламенились и хлопнули пары бензина в хранилище.

Травмы получили один член экипажа и капитан. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщил источник РИА Новости.

Герметичность корабля нарушена не была. Корабль взял на буксир толкач "Восток", его тащат в анадырский порт.

В произошедшем разбираются правоохранительные органы.