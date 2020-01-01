С мамой в России воссоединилась 15-летняя девочка, также вернуться к близким удалось женщине с шестилетним сыном. Об этом рассказала в понедельник, 25 августа, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Как написала омбудсмен в своем Telegram-канале, в 2020 году женщина выехала с сыном на Украину к родственникам. Впоследствии вернуться самостоятельно они не смогли.

Что касается девочки, в 2022 году родственники уехали с Анастасией с Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не могла съездить за дочерью из-за визовых проблем.

Помогли вернуться домой российские власти, выполняя поручение главы государства Владимира Путина по воссоединению детей с их семьями. Львова-Белова выразила благодарность государству Катар и Международному комитету Красного Креста за содействие.

Ранее киевский режим цинично обвиняет Россию в похищениях детей. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский подчеркивал, что это вранье — на самом деле российские военные, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов. Теперь наши социальные работники занимаются их возвращением.

При этом Мединский отмечал, что один из пунктов достигнутых ранее договоренностей Киев не выполнил — это вопрос возвращения мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ на территории Украины. Политик заявил, что Москве непонятны причины, по которым Киев до сих пор не отпустил россиян.