Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам, а также призвал ужесточить правила предоставления польского гражданства выходцам с Украины.

Ветированы поправки, предусматривавшие выплату украинским беженцам ежемесячного пособия "800+" — 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Предусматривалось также медицинское обслуживание за счет государства.

Навроцкий заявил, что пособие в размере "800+" должно предоставляться лишь тем беженцам, которые берут на себя обязательство работать, иначе "получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном по отношению к гражданам Польши".

Кроме того, политик предложил ужесточить условия получения польского гражданства, лишив такой возможности симпатизирующих бандеровской идеологии. Навроцкий потребовал ввести в законодательство четкий лозунг "Cтоп бандеровщине!" и приравнять бандеровскую символику к фашистской, сообщает РИА Новости.

Тем временем депортировать украинских беженцев начали из Соединенных Штатов. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) продемонстрировала кадры первых минут после высылки иностранцев с Украины.

Между тем спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова придумала украинским мигрантам занятие на пользу приютившей их Европы. Политик предложила, чтобы "понаехавшие в Данию беженцы с Украины" защищали Гренландию от территориальных притязаний Соединенных Штатов.