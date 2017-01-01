Диброва рассказала, что на самом деле ее связывает с женой любовника

Дмитрий Дибров и его жена Полина разводятся. По слухам, брак рухнул из-за измены четвертой жены известного телеведущего. Говорят, Полина закрутила роман с соседом, миллиардером Романом Товстиком. Поговаривают, что именно любовник настоял на том, чтобы девушка ушла от шоумена. Ради эффектной Полины Роман даже подал на развод с матерью своих шестерых детей Еленой.

Кстати, ходили слухи, что Диброва была не просто вхожа в дом Товстика, но и являлась чуть ли не лучшей подругой его жены. Мало того, она крестила одного из детей Елены. Эти обстоятельства активно муссируется в Сети. В результате на Полину обрушился водопад проклятий и критики. Именно Диброву называют разлучницей.

Чтобы развеять слухи, Полина решила расставить все точки над i относительно того, что на самом деле ее связывает с Еленой. Так, она сообщила, что их знакомство произошло еще в 2012 году, они сошлись на теме детей, однако с 2017 года не поддерживают отношений. Тем не менее, Диброва подтвердила, что действительно является крестной матерью одного из сыновей супруги своего любовника, мальчику уже 12 лет.

Также Полина заявила, что Елена никогда не состояла в ее женском клубе. "Клуб создан в ноябре 2017 года, скоро ему исполнится восемь лет. Наши отношения были прерваны к тому времени", - рассказала Полина Диброва в своем официальном телеграм-канале.