Украина рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на закупку оружия у Соединенных Штатов. Об этом заявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как сообщает Reuters в понедельник, 25 августа, с таким призывом Зеленский выступил на прошлой неделе после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Тогда Зеленский заявил, что представил предложение на 90 миллиардов долларов по закупке американского оружия за счет европейских средств, однако детали не приводились.

Ранее новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киеву необходимо 6 миллиардов долларов на оружие, чтобы произвести "дополнительное оружие глубокого поражения, чтобы атаковать территорию России".

Между тем американские СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп мог бы попытаться "заставить Россию принять" сценарий, при котором "Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием".