Вирусолог назвала необычный симптом нового штамма коронавируса

Для всех разновидностей коронавируса характерна симптоматика, напоминающая обычные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), однако у штамма Stratus есть отличительная особенность. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Министерства здравоохранения России доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Эксперт напомнила в интервью RT, что у заразившихся коронавирусной инфекцией появляется лихорадка, кашель, головная боль, выраженная слабость. Особенность Stratus — это осиплость голоса вплоть до его потери.

Малинникова подчеркнула, что особую опасность коронавирус представляет для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также для пожилых граждан. При этом сейчас нет данных, свидетельствующих о том, что новый штамм вызывает острые формы заболевания.

Профилактические меры остаются прежними, присущими ОРВИ: личная гигиена, проветривание помещений, влажная уборка. Заболевшим рекомендуется оставаться дома и не подвергать риску заражения других людей.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что "Стратус" более заразен. Однако заболевшие переносят инфекцию легко, новый штамм не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни и напоминает обычную простуду.

Также главный санитарный врач России подчеркивала, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний — вероятность возвращения пандемии COVID-19 крайне мала, поскольку возбудитель заболевания мутировал и адаптировался к популяции.