Путин обсудил с президентом Ирана Украину, энергетику и транспорт

Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент проинформировал его об основных итогах российско-американской встречи в Анкоридже.

Пезешкиан выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

Кроме того, лидеры обсудили сферу энергетики и транспорта, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и события на Южном Кавказе. А также договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.