Никита Михалков на себе испытал, как Инна Макарова и Ирина Скобцева не любили друг друга

Сергей Бондарчук был женат трижды. От первой жены Евгении Белоусовой у него сын Алексей. От второй жены, актрисы Инны Макаровой, дочь Наталья, а от третьей супруги, актрисы Ирины Скобцевой, дочь Алена и сын Федор.

В новом интервью Наталья Бондарчук сообщила, что ее мать Инна Макарова и Ирина Скобцева никогда не общались. Она не скрывает, что две легендарные актрисы находились в состоянии конфликта.

"Моя мама и Ирина Константиновна Скобцева никогда друг с другом не разговаривали. Однажды Никита Сергеевич Михалков сидел между ними и на себе испытал, как они не любят друг друга. Ему пришлось проявить весь свой артистизм, чтобы сгладить ситуацию: обе жены Бондарчука находились слишком близко друг к другу...", - рассказала Наталья Бондарчук.

Самое интересное, что после развода с Сергеем Бондарчуком Инна Макарова удачно вышла замуж и была счастлива, но, по словам дочери Натальи, на смертном одре забыла о втором муже, а первого считала живым и даже разговаривала с ним, передает "Мир новостей".

"Знаю, что мой папа очень любил и маму, и меня. Знаю, что мама любила папу... И папу очень сильно любила Ирина Константиновна. Ее любовь к моему отцу была абсолютной и огромной. Я рада, что у моего отца была такая жена, которая боготворила его..." - констатировала наследница именитого режиссера.