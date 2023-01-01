Выбросивший с 16-го этажа жену и сына москвич избежал тюрьмы

Суд отправил на принудительное лечение в психиатрической больнице жителя Москвы, который выбросил из окна 16-го этажа своих жену и маленького сына. Об этом рассказали в понедельник, 25 августа, в столичной прокуратуре.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, мужчина признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). В августе 2024 года подсудимый выбросил из окна квартиры жену и ребенка 2023 года рождения, оба от полученных травм и ранений скончались на месте.

Эксперты установили, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, равно как и руководить ими.

С учетом этого к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре.

Ранее сообщалось, что совершивший это преступление Александр Липатов страдает шизофренией. Медицинская комиссия полагала, что в момент совершения преступления он был под действием лекарственных препаратов. Приняв антидепрессанты, Липатов решил, что жена — это демон, а ребенок — дитя сатаны, поэтому выбросил их из окна 16 этажа. После этого мужчина угодил в реанимацию отделения токсикологии.

Схожий случай, однако без трагического исхода произошел в Анапе. Местный житель, прежде лечившийся в психушке, решил, что за ним пришли ведьмы. Мужчина выбросил из окна мебель, пытался разломать душевую кабину и срезал все трубы в ванной, а затем попытался сбежать через окно третьего этажа.