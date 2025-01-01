Российских водителей предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники тестируют преступный сценарий, при котором на экране бортового компьютера автомобиля появляется сообщение с требованием выкупа. Если водитель откажется платить, все системы машины останутся заблокированными — использовать транспортное средство по назначению не получится.

Как поясняет "Автовзгляд", современный автомобиль — это уже не просто механическое устройство, а сложный компьютер на колесах. По данным аналитиков компании Goldman Sachs Research, к 2025 году средняя новая машина вмещает до 650 миллионов строк компьютерного кода. Каждая строка кода — это определенный шаг в работе автомобиля.

Однако эксперты предупреждают, что чем больше строк кода, тем выше риск ошибок или уязвимостей, которыми могут воспользоваться хакеры. Они могут, например, дистанционно отключить тормоза, заблокировать зажигание или даже разогнать машину помимо желания водителя.

Хакерская группировка REvil уже демонстрировала, что может блокировать автомобили до выплаты выкупа в биткоинах. Согласно прогнозам экспертов "Лаборатория Касперского", подобные мошеннические атаки против частных автомобилей могут приобрести массовый характер уже к концу 2025 года.

Ранее в МВД предупреждали, что мошенники создали бота в мессенджере Telegram, чтобы под видом проверки данных жилищно-коммунального хозяйства похищать данные россиян. Доверчивым гражданам угрожают отключить воду или свет, а также наложить крупный штраф из-за якобы непереданных показаний счетчиков.

Тем временем в российском мессенджере Max появилась новая функция, которая позволит защитить пользователей от мошенников. Через приложение можно получать одноразовые коды доступа к учетной записи на "Госуслугах". Если действия пользователя вызовут у него подозрение, программа откажет в выдаче кода и предупредит об опасности.