Хозяйственные мероприятия по подготовке к зиме на Украине срываются из-за России. Москва мешает ударами по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, российские военные атакуют не только тепло- и электростанции. Зеленский утверждает, что Москва наносит удары по инфраструктуре газовой добычи.

Ранее китайская газета China Daily написала, что Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за затягивание урегулирования украинского конфликта на Россию. Авторы подчеркивают, что глава киевского режима обвиняет во всем Москву, потому, что не осмеливается критиковать США и европейские страны.