Принц Гарри и Меган Маркл получили серьезное предупреждение из дворца: зря взялись за запретную тему

Принц Гарри и Меган Маркл подписали новую сделку с Netflix, пообещав снять сенсационный документальный фильм. Сассекские расскажут, какой была и как на самом деле погибла принцесса Диана.

В Британии эту новость восприняли насторожено. Отношения Гарри и Меган с королевской семьей вряд ли можно испортить еще сильнее, но все же парочке стоит очень хорошо подумать, прежде чем вновь поливать грязью английских родственников. Принц так настойчиво пытался наладить общение с отцом, что почти смог добиться личной встречи с королем. Если Гарри сделает хотя бы один неверный шаг, его имя навсегда вычеркнут из списка лиц, имеющих доступ во дворец.

Серьезное предупреждение сыну Карла III сделал бывший королевский дворецкий Грант Харролд. Он проработал на монарха семь лет и очень хорошо изучил все тонкости семейных отношений Виндзоров. Любой намек на причастность королевской семьи к гибели леди Ди будет стоить Гарри будущего, уверен Харролд.

Дворецкий с сожалением отметил, что зря Меган и Гарри взялись за запретную тему, но он надеется, что пара будет более осторожной, и не станет расстраивать королевскую семью своими проектами.

"Я не думаю, что Меган и Гарри рассказали бы королевской семье о своей новой сделке с Netflix до ее объявления. Но я действительно считаю, что они начнут проявлять большую осторожность, чтобы не вызвать еще большего беспокойства, когда приступят к работе над фильмом. Если они нанесут еще больший ущерб с помощью этого шоу, то двери дворца для них навсегда закроются", — отметил Харролд.

Между тем бывший дворец убежден, что королевская семья привыкла к выходкам младшего сына Карла III и ничего хорошего от Гарри не ожидает. "Я не думаю, что они будут удивлены или разочарованы этим, все уже поняли, что от Сассекских можно ожидать чего угодно", — пояснил экс-служащий короля в беседе с Daily Express.