Певец Ярослав Евдокимов оставил наследство, которое находится в двух странах

Накануне, 24 августа, в Минске простились с Ярославом Евдокимовым. Прощание с исполнителем хита "Фантазер" прошло в одном из ритуальных залов белорусской столицы. Артиста похоронили в почетном секторе кладбища "Лесное".

Тем временем стало известно, какое наследство оставил близким прославленный белорусский исполнитель. В том же Минске у Евдокимова была квартира, где проживала его дочь Галина от второго брака, а также дача, которую сам певец характеризовал как "находящуюся в плачевном состоянии".

Кроме того, выяснилось, что у Ярослава Евдокимова была квартира в Москве. В свое время артист обменял жилье в дореволюционном доме на квартиру в переулке Сивцев Вражек, где стоимость недвижимости оценивается примерно в 75 миллионов рублей, компетентно сообщает aif.ru.

Напомним, Ярослав Евдокимов был женат трижды. От первой жены у него есть сын Алексей, от второй - дочь Галина. В 2018 году Ярослав женился в третий раз. Также у артиста остались внуки и правнук.

Ярослав Евдокимов - советский, белорусский и российский эстрадный певец. В 1987 году ему присвоено звание народного артиста Белорусской ССР, в 2006 году - заслуженного артиста России. Известность и популярность Евдокимову принесла песня "Фантазер", он также исполнял такие композиции как "Только ночь", "Колодец", "Майский вальс", "Калины куст" и другие.