Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

Заявление на вакантную должность председателя Верховного суда от генпрокурора России Игоря Краснова поступило в Высшую квалификационную коллегию судей. Об этом сообщил журналистам председатель коллегии Николай Тимошин.

Краснов занимает должность генерального прокурора России с 22 января 2020 года. Президент России Владимир Путин переназначил его на этот пост 22 января 2025-го. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен Почетной грамотой президента РФ.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет. Кандидатуру представляет президент, также требуется положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей России, передает ТАСС.