Польша пообещала "лучший подарок для войск Путина"

Польша прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за блокировки польским президентом Каролем Навроцким закона о помощи украинским беженцам. Об этом рассказал в понедельник, 25 августа, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Как отметил министр, решение президента Польши относительно закона о помощи гражданам Украины — это "конец Интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине".

Гавковский заявил, что не может вообразить "лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от Интернета". При этом политик не уточнил, когда именно ВСУ останутся без Starlink, сообщает ТАСС.

Ранее источники отмечали, что в случае решения американской стороны отключить Украину системы спутникового интернета Starlink украинскую армию ожидает полнейший крах — если бы такое отключение "продолжалось в течение длительного периода, крах обороны ВСУ был бы неизбежным и необратимым".

При этом в марте сообщалось, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила украинской армии доступ к своим спутниковым снимкам. Официальная формулировка — это было сделано "по административному запросу".