Симоньян высказалась о слухах о тайном разводе и новом замужестве: "За кого вообще можно выйти после Тиграна?"

В конце декабря 2024 года муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян впал в кому. Режиссер пережил клиническую смерть и до сих пор находится без сознания.

Жена каждый день приезжает в больницу, что бы побыть с Кеосаяном. Но, как говорит сама Маргарита, помочь Тиграну может только Бог. Журналистка не теряет надежды и молится о выздоровлении супруга.

Симоньян поддерживают тысячи людей. Поклонники стараются подбадривать Маргариту, но иногда делятся своим возмущением. Так, одна из подписчиц журналистки рассказала, что вычитала в Сети возмутительные сплетни, некие сайты утверждают, что Симоньян тайно развелась с Кеосаяном и даже уже снова вышла замуж.

"Тиграна хоронили раз сто и больше. Если посчитать, то несколько похорон в день выходит. Про вас столько гадостей писали: что вы отказались от него, что несколько раз успели выйти замуж и заочно развелись с Кеосаяном. А ведь столько людей, которые верят всему, что написано", — пожаловалась женщина.

Симоньян не смогла пройти мимо такого комментария. Журналистка хлестко ответила на сплетню.

"Какой ужас! За кого же я вышла замуж, интересно? За кого вообще можно выйти замуж после Тиграна? Хорошо, что моя Лаура плохо видит и не читает всего этого", — написала Маргарита.