В Петербурге выпал августовский снег

Сегодня в Санкт-Петербурге выпал августовский снег. Мощные осадки в город принёс циклон "Северин".

Моментально похолодало. Южную часть города за считанные минуты накрыло белой пеленой. Жители активно делились в соцсетях заснеженными кадрами.

Сильнее всего от града и мокрого снега пострадал Приморский район Санкт-Петербурга. Там затопило несколько улиц. А на КАДе рядом с отбойниками образовались сугробы.

Завтра вновь кратковременные дожди, местами ливни и грозы. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся только к концу недели.