Владимира Зеленского в США не считали за человека и попросту игнорировали. Сейчас, благодаря поддержке Европы, он немного укрепил позиции перед унижавшим его Трампом – тем не менее, глава киевского режима так и не имеет влияния на то, как будет разделена его страна, пишет турецкое издание Evrensel.

В материале отмечается, что и в дальнейшем глава киевского режима не будет иметь возможности влиять на решения, касающиеся Украины. Роль, отведенная Зеленскому, заключается в том, чтобы сопроводить и одобрить передел страны.

Президент США Дональд Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. Позже к ним присоединились несколько европейских лидеров, стороны обсуждали гарантии безопасности для Киева.