Три десятка человек отравились на базе отдыха в Дагестане

Массовое отравление на базе отдыха в Дагестане. Пострадали около 30 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как сказано в сообщении ведомства, пищевое отравление выявлено на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе. Поступило сообщение о 28 пострадавших, в их числе 25 детей.

На базу отдыха была вызвана скорая помощь. Для выяснения обстоятельств на место направлены специалисты Роспотребнадзора. 19 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы в Центральную городскую больницу Дербента, передает "Интерфакс".