Не разговаривает, но улыбается и иногда узнает внучку: как живет прикованная к постели Маргарита Терехова

25 августа звезда киносаги о трех мушкетерах отмечает 83-летие. В последние годы свой день рождения Маргарита Терехова празднует только в кругу самых близких людей.

Актриса давно не появляется на публике. Маргарита Борисовна выглядит очень плохо, поэтому ее прячут от любопытных глаз посторонних. Близкие не хотят, чтобы публика запомнила звезду экрана немощной и некрасивой.

С середины нулевых у звезды фильма "Собака на сене" прогрессирует неизлечимая болезнь Альцгеймера. Последние десять лет знаменитость прикована к постели. Маргарита Борисовна не помнит своих детей, лишь иногда она узнает внучку Веру, актриса практически не говорит и большую часть времени спит.

Терехова старается не сдаваться, помогают ей в этом дети, а еще несколько сиделок. Богато семейство актрисы никогда не жило, и теперь, когда она давно на пенсии, оплачивать все необходимое помогает Театр имени Моссовета, в котором Терехова служила с 1964-го года, и фонд "Артист". Найти подходящую сиделку, по словам родных, непросто. Тяжелобольная актриса требует круглосуточного присмотра, ее нужно поднимать, что требует физической выносливости.

"Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает. Мы с братом Александром, его супругой Таней и их пятилетней дочкой Верой стараемся маму чаще навещать. Болезнь Альцгеймера, к сожалению, неизлечима. Но профилактическое лечение значительно облегчает жизнь больного", — признавалась Анна Терехова в одном из интервью.