Вокалист Rammstein снимает клип в молдавской психбольнице

Оригинальной локацией для нового клипа Rammstein стало медицинское учреждение в Молдавии. Солист немецкой группы Тилль Линдеманн выбрал для съемок клиническую психиатрическую больницу Кишинева.

Пресс-служба медучреждения сочло участие клиники в "уникальном международном художественном проекте" честью. В сообщении подчеркивается, что съемки проходили в безопасных условиях.

В психбольнице заявили, что подобное мероприятие стало для них новым опытом. Медики отметили, что могут считать свое учреждение "открытым пространством для культуры и творчества". Пресс-служба опубликовала в соцсетях фотографию Линдеманна, посетившего Дом культуры больницы, передает РИА Новости.