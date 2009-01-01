Стало известно, что скрывает переживающий предательство молодой жены Дибров

Дмитрий Дибров разводится с 36-летней женой. Это подтвердили адвокаты пары. Полина увлеклась другим мужчиной и не смогла противостоять вспыхнувшим чувствам.

Поговаривают, что любовник полгода уговаривал Диброву оставить мужа. Якобы мужчина намерен сразу после развода сыграть свадьбу с Полиной, он уже купил огромный дом для новой семьи.

Дмитрий комментарии о разводе не дает. Он лишь провел стрим, во время которого показал, что остается с женой в добрых отношениях и не собирается скандалить. Зато за шоумена высказались его приятельницы певицы Катя и Волга Король.

Сестры работают с Дибровым в непростой для него период и видят, в каком состоянии сейчас находится Дмитрий. По словам Кати и Волги, телеведущий пытается скрыть, что все еще любит предавшую его жену. Девушки отметили, иногда шоумен говорит о Полине, и дает понять, что чувства не угасли.

"Дмитрий уважает и любит Полину. Вы знаете, о любви никогда нельзя говорить в прошедшем времени. Я, как человек, который прошел через развод в прошлом году, об этом знаю абсолютно точно. Если ты говоришь, что разлюбил, значит, скорее всего, и не любил. Я думаю, что не только Дмитрий, но и Полина, конечно же, до сих пор любит его", – заявила Волга в беседе с URA.Ru.

Напомним, Дибровы сыграли свадьбу в 2009 году. За 16 лет брака Полина родила мужу троих сыновей. Но год назад она увлекалась другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. У мужчины на тот момент была жена и шестеро детей, младшему из их них еще не было и месяца.