Статус члена ЕС неприемлем для страны, которая ставит под угрозу энергетическую безопасность государств сообщества. Украина недостойна быть членом Евросоюза, потому что она взрывает газопроводы в государствах сообщества и наносит удары по нефтепроводу, который снабжает сырьем их промышленные предприятия. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Гуйяш прокомментировал информацию о причастности украинских спецслужб к диверсии на трубопроводах "Северный поток". Также глава канцелярии Орбана потребовал прекратить удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". "Украина не должна ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Гуйяш подчеркнул, что удары по "Дружбе" наносят ущерб не России, а членам ЕС - Венгрии и Словакии.

Венгрия - поставщик электроэнергии номер один на Украину, напомнил венгерский чиновник. Гуйяш подчеркнул, что без Будапешта энергетическая безопасность Украины не была бы обеспечена. Венгрия ранее предупреждала Киев, что может прекратить поставки электроэнергии в случае отказа прекратить враждебные действия, передает ТАСС.