Красавица-жена Вдовина похвасталась своим счастьем: "Кусай локти, Волочкова!"

Телеведущая Елена Николаева счастлива в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. Звезда экрана родила предпринимателю двоих сыновей. Старшему из мальчиков уже четыре года, а младшему чуть больше годика.

Весной Елену втянули в скандал. Падчерица Николаевой Ариадна Волочкова обвенчалась со своим возлюбленным и готовилась отметить это событие в Санкт-Петербурге. Когда новость дошла до СМИ, за комментарием обратились к Елене. Она объяснила, что Ариадна замуж не вышла, мол, настоящая свадьба будет в августе, а весной просто банкет, приуроченный к венчанию.



Когда Анастасия Волочкова узнала, что о ее дочери публично высказывается новая жена Вдовина, разразился скандал. Балерина публично заявила, что Николаева пиарится на ее имени. И даже после свадьбы Ариадны, которая действительно прошла в августе без участия экс-примы Большого театра, Анастасия не унималась и публично поливала грязью телеведущую.

Но Елена на высказывания артистки внимания не обращает. На своей странице в соцсети она показала, что счастлива в браке. Муж увез Николаеву и детей на море в Турцию. Телеведущая поделились снимками из отпуска. Она снялась на яхте вместе с Игорем Вдовиным и маленьким сыном.

"Уже выбираю платье на завтрашний эфир. Конечно, белое. Я ведь неприлично загорелая и непременно хочу это подчеркнуть", — подписала кадры Николаева.

Поклонники телеведущей пришли в восторг от фотографий. Снимки тут же разлетелись по фан-пабликам и собрали сотни комментариев. "Красивая женщина, повезло Вдовину"; "Елена невероятная, всегда с удовольствием смотрю и слушаю ее"; "Кусай локти Волочкова! А лучше бахни просекко"; "Где-то сейчас рыдает бедная Настя", — пишут пользователи Сети.

Напомним, что после расставания Вдовина и Волочковой их дочь Ариадна осталась жить с отцом. У девушки хорошие отношения с мачехой, однако балерина считает, что от падчерицы телеведущей нужен лишь пиар.