Мишустин обсудил итоги летнего отдыха школьников

Итоги летнего отдыха школьников обсудил сегодня Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. В этом сезоне работали почти 40 тысяч оздоровительных лагерей по всей стране. Там приняли 4,5 миллиона детей.

Действовали также образовательные смены и "Летний университет" - программа нацпроекта "Молодёжь и дети", в которой приняли участие почти 1,5 тысячи студентов из 44 стран.

Глава кабмина поручил с особым вниманием контролировать все, что связано с отдыхом детей из приграничных субъектов и новых регионов. Затронули также и тему высшего образования.

"Президент подчёркивал, что у молодых людей должна быть возможность получить профессию за счёт образовательного кредита на максимально льготных условиях. Для этого более пяти лет реализуем программу, в рамках которой студенты могут оформить долгосрочный заём под 3% годовых", - сообщил Мишустин.