Трамп разглядел противостояние личностей в конфликте на Украине

Дональд Трамп назвал фактор, осложняющий урегулирование на Украине. Президент США раскрыл причины, подписывая указы в овальном кабинете.

Трамп признался: изначально он рассчитывал, что с Украиной и Россией будет проще всего. Однако в процессе выяснилось, что урегулирование осложняется масштабными конфликтами персоналий. Тем не менее, уверен американский лидер, проблема будет решена.

Одним из событий, свидетельствующим о скором установлении мира на Украине, Трамп считает визит президента России на Аляску. Американский лидер убежден, что Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта, передает ТАСС.