Владивосток — во власти стихии: в городе выпала треть месячной нормы осадков

Сильнейшие дожди накрыли Приморье. Во Владивостоке за сутки уже выпала треть месячной нормы осадков. Однако синоптики предупреждают: пик непогоды еще впереди. Из-за дождевых паводков уровень воды в реках может подняться до двух метров. Местные власти рекомендуют учреждениям объявить сокращенный рабочий день.

Владивосток — во власти стихии. Дождь то делает передышку, то мощно заливает улицы. С утра основные магистрали города превратились в реки. Бурные потоки сковали движение, а машины с трудом преодолевают водные преграды.

Больше всего пострадали участки, которые находятся в низинах, например, на площади Луговая. Специалисты сейчас продолжают откачивать воду.

Непросто пришлось и пешеходам, которые застали осадки в самый пик. Некоторым пришлось идти прямо по глубоким лужам. Грязевые потоки полились на дороги со строек. Водопады пробились даже через подпорные стены.

Чтобы как можно быстрее устранить последствия ливня, дорожные службы убирают решетки ливневой канализации. Там, где вода уже сошла, на дорогах остаются наносы камней. По последним данным, во Владивостоке выпало до 30 миллиметров осадков. Однако синоптики предупреждают, что стоит готовиться к более сильному удару стихии уже в ближайшие сутки. В крае объявлено штормовое предупреждение.

"Согласно данным Примгидромета, наибольший удар стихии примут на себя южные и восточные районы края. Специалистами центра управления в кризисных ситуациях Главного управления были подготовлены предварительные модели развития обстановки в регионе, согласно которым возможны затопления ливневым и склоновым стоком двух частных домов, 243 приусадебных участков, 16 участков автодорог в 9 муниципальных образованиях", - сообщил Богдан Майборода, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Специалисты прогнозируют, что за 12 часов выпадет почти месячная норма осадков. Уровень воды в реках может подняться до двух метров. Ливень будет сопровождаться сильным порывистым ветром. Службы спасения и местные власти приведены в режим повышенной готовности. Но особенно к прогнозу призывают прислушаться отдыхающим на побережье туристам. А во Владивостоке работодателям рекомендовали начать рабочий день с 12 часов.