Больной раком Отар Кушанашвили рассказал о своем состоянии: "В сентябре еще один круг ада"

Отар Кушанашвили уже больше года сражается с раком. Журналист не стал скрывать свой диагноз и делится с поклонниками деталями лечения.

Опухоль с метастазами в печень у Отара обнаружили, когда он попал в больницу из-за болей в желудке. Узнав о страшной болезни, журналист посчитал это "проклятием и наказанием божьим". Медики сразу предупредили Кушанашвили, что недуг выявили слишком поздно.

"У меня были проблемы с животом, после того, как вылечили меня от живота, зашел эскулап и сказал: „Я, к сожалению, должен вас огорошить. Пока мы лечили вас от живота, обнаружили, что вы больны раком, у вас рак кишечника в терминальной стадии“. Это неизлечимое, практически приговор", — вспомнил журналист в шоу "Звезды сошлись".

Кушанашвили признается, что болезнь совершенно непредсказуема. Ему может стать плохо в любой момент, приступы накатывают неожиданно. "Совершенно вероломное, подлейшее состояние — ты совершенно не знаешь, в какой момент тебя скрутит в бараний рог, ты не знаешь, в каком часу дня ты потеряешь соображение, лишишься понимания, как тебя зовут. В сентябре еще один круг ада", — поделился Отар.

Журналист продолжает лечение, он не намерен сдаваться. При этом Кушанашвили не бросает работу. Он продолжает записывать выпуски своей авторской программы.

Напомним, в прошлом году у Отара Кушанашвили диагностировали рак кишечника четвертой стадии. Телеведущий уже перенес несколько операций и две клинические смерти, прошел четыре курса химиотерапии.