Илон Маск подал иск против Apple и OpenAI

Сговор и недобросовестная конкуренция – такие обвинения содержатся в иске, поданном компаниями Илона Маска xAI и X против Apple Inc. и OpenAI. В исковом заявлении, поданном в окружной суд Северного округа Техаса, отмечается: решение Apple интегрировать разработанное OpenAI приложение ChatGPT в операционную систему телефонов iPhone подрывает свободную конкуренцию.

Заявители подчеркивают, что такие действия лишают потребителей права выбора. Apple и OpenAI вступили в сговор для сохранения монопольных позиций на рынке смартфонов и искусственного интеллекта, отмечается в документе.

Ранее Маск заявил, что Apple сделала невозможным выход на первое место в ее рейтинге любого ИИ-приложения, кроме ChatGPT. Ни одна компания, работающая в сфере искусственного интеллекта, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store - это несомненное нарушение антимонопольного законодательства, передает "Интерфакс".