Российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила еще ряд попыток киевского режима атаковать территорию нашего государства при помощи беспилотников. Об этом рассказали во вторник, 26 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, с полуночи до 6:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата.

При этом по шесть беспилотников сбиты над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Брянской областью, по три дрона — над Орловской и Псковской областями, по два — над Белгородской и Курской, по одному — над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил разработать курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов из гладкоствольного оружия. При разработке курса предписано учитывать имеющиеся у гражданских инструкторов и спортсменов навыки стендовой стрельбы.

Успешно уничтожают вражеские БПЛА российские бойцы в зоне спецоперации. Ефрейтор Никита Зайцев, находясь на передней линии обороны, обнаружил над нашими позициями БПЛА неприятеля и сбил его. Дрон рухнул на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу и технике.