В полет отправляется новейший разведывательный беспилотник "Суперкам". Оборудованный электродвигателем, он практически не слышен. В небе одновременно десятки таких "птиц", как их называют операторы. Картина поля боя - как на ладони. По полученным координатам удар наносит наша артиллерия.

На константиновском направлении операторы БПЛА обнаружили "КАМАЗ", который перевозил около десятка боевиков ВСУ и буксировал орудие. Расчет гаубицы "Мста - Б" "Южной" группировки войск после прицельного выстрела одним снарядом уничтожил машину противника.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск: Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Северска, Федоровки, Маркова, Константиновки и Дроновки. Ранеными и убитыми противник потерял до 175 военнослужащих.

На стратегическом красноармейском направлении расчеты беспилотников с помощью разведывательных дронов "Зала" обнаружили огневые позиции и технику противника и поразили их барражирующими боеприпасами "Ланцет". В зоне ответственности группировки "Север" вертолет Ми-28 авиационными ракетами поразил цели противника в лесистой местности. Авианаводчик сообщил - уничтожен личный состав ВСУ. А в лесополосах Днепропетровской области удар по позициям националистов удары нанесли экипажи танков Т-80 группировки "Восток".

В том числе при поддержке танков Т-80 наши штурмовики накануне освободили населенный пункт Запорожское и развивают наступление в Днепропетровской области.