Стало известно о новых подвигах российских бойцов.

Рядовой Василий Турецкий с товарищами, обойдя позиции противника с фланга, атаковали радикалов. Василий одним из первых вступил в бой, забросав гранатами огневые точки неприятеля. Боевики в панике бежали. И наши штурмовые отряды без потерь захватили опорник ВСУ.

Гвардии ефрейтор Владислав Мурин, доставляя боеприпасы на передовую, заметил вражеские FPV-дроны и, заняв выгодную позицию, уничтожил все три беспилотника. Один из них сдетонировал рядом. Несмотря на полученное ранение, Владислав своевременно подвез снаряды нашим подразделениям.