Подробности свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги: ресторан в центре Москвы и невеста в платочке

Агата Муцениеце и Петр Дранга 25 августа сыграли свадьбу. Торжество прошло в одном из ресторанов на Красном Октябре в центре Москвы.

Актриса в торжественный день предстала перед гостями в эффектном образе, Агата сделала прическу с косами и надела элегантный белый наряд. Скрыть внушительный животик невеста даже не пыталась. Жених был в классическом темном костюме.

"По нашей информации, кольца актрисе вынес её сын Тимофей Прилучный, который долгое время с ней не общался", — пишет портал Super.

Среди гостей было немало знаменитостей. Журналистам удалось рассмотреть на празднике даже Евгения Миронова. Столы, украшенные цветами, ломились от закусок, а молодожены целовались под восторженные возгласы близких и друзей.

Для свадебного танца Агата облачилась в платье-комбинацию, а на голову повязала косынку. Гости свистели и аплодировали, когда жених и невеста закончили выступление.

Напомним, Петр Дранга сделал Агате Муцениеце предложение в мае, когда пара отдыхала в Крыму. Музыкант ни разу не был женат, а за плечами Муцениеце скандальный развод с Павлом Прилучным. У актрисы двое детей — сын и дочь.