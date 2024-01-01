Единственная цель встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для Киева - попытка придать блеск главе киевского режима. Это попытка вернуть ему национальную и международную легитимность, утраченную с истечением его конституционного срока полномочий в мае 2024 года, заявил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Меттан отметил: этот маневр слишком примитивен, чтобы Москва его не заметила. Цель Зеленского - не переговоры, а в том, чтобы сфотографироваться с российским лидером, не вступая в обсуждение каких-либо вопросов. Он хочет таким образом укрепить свой статус президента и удержаться у власти без выборов. При этом ответственность за провал саммита украинский лидер возложит на Россию.

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Зеленский де-факто является "главой режима". Президент России Владимир Путин готов с ним встретиться в этом качестве, но по конституции он нелегитимен. Так что очень важен вопрос, кто будет подписывать договоренности с украинской стороны, передает ТАСС.