Глава ФМБА возглавила научно-технический совет "Росатома"

Вероника Скворцова возглавила научно-технический совет "Росатома". Главе Федерального медико-биологического агентства поручили руководство советом "Ядерная медицина и радиационная биология".

Как сообщает Telegram-канал ФМБА, гендиректор Федерального медицинского биофизического центра того же агентства Юрий Удалов назначен ученым секретарем совета. В его состав также вошли руководители ведущих научно-клинических центров ФМБА России.

В сообщении подчеркивается, что "Росатом" – ключевой партнер агентства в области радиобиологии. Главными направлениями деятельности научно-технического совета будут радиобиология и генетика, а также технологии лучевой терапии и получения радионуклидов для диагностики и лечения. Кроме того, совет займется разработкой отечественных томографов, ускорителей и другого оборудования.